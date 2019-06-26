مع وصول وزير خارجية واشنطن لكابل مقتل جنديين امريكيين قبل قليل

2019/06/26 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل اثنان من العسكريين الأمريكيين في أفغانستان، يوم الأربعاء، حسبما أفادت بعثة “الدعم الحاسم” بقيادة الناتو في بيان لها.ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، كما لم يكشف عن اسمي القتيلين قبل إبلاغ ذويهما بالحادث، الذي زاد من عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 6 جنود على الأقل منذ بداية العام الحالي،...

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