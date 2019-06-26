وزير الخارجيّة يبحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط العلاقات الثنائية

2019/06/26 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون العلاقات الثنائي بين البلدين.

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