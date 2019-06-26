2019/06/26 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مقترح نيابي لتعويض مجاهدي الحصار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 10:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مقترح نيابي لتعويض مجاهدي الحصار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مقترح نيابي لتعويض مجاهدي الحصار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).