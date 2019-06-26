2019/06/26 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مؤسسة منتدى العلم والدين فعالية كشافة وأشبال الإمام المنتظر عجل الله فرجه, وذلك إحياء لفعاليات يوم الفتوة العالمي, والذي دعا له سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله).لمتابعة الحلقة كاملة عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة ملتقى العلم والدين تطلق فعالية كشافة وأشبال الإمام المنتظر (عج) النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة ملتقى العلم والدين تطلق فعالية كشافة وأشبال الإمام المنتظر (عج)) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة ملتقى العلم والدين تطلق فعالية كشافة وأشبال الإمام المنتظر (عج)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).