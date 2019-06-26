التنمر الإلكتروني في العراق.. نساء يروين قصصهن: سلاحٌ رخيص بوجه المُختلف

2019/06/26 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ رئم عادل لا يُعد #التنمر_الإلكتروني في العراق، تجاه النساء، أمراً طبيعياً أو حصرهِ ضمن الحالات الفردية، كونهِ يصل أحياناً إلى حد تسميته بـ”#الظاهرة”، تؤثر على الحياة العامة خارج […]

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