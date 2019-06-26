الرئيس برهم صالح يجدد رفض تحويل العراق الى مسرح للصراع ضد دول الجوار

2019/06/26 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس الجمهورية برهم صالح ، الاربعاء، رفضه تحويل العراق مسرحا للصراع ضد دول الجوار بضمنهم ايران، مشيرا إلى أنه السهل البدء بحرب ولكن من الصعب جدا انهاء الحرب.وقال صالح في مقابلة متلفزة مع قناة CNN الاميركية تابعتها /المعلومة/ ان ” بلاده لا ترغب بأن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول …

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