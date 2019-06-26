2019/06/26 | 10:59

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العهد نيوز – بغداد

كشف مصدر نيابي، عن دخول اعضاء لجنة الامن والدفاع في اجتماع بمقر اللجنة لمناقشة للاتفاق على تحديد رئيسا لها.

وقال المصدر الذي رفض

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