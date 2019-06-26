الامانة تنذر المتجاوزين في شارع 13 ببغداد الجديدة خلال 72 ساعة فقط

2019/06/26 | 11:00

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(المستقلة) … اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن توجيهها إنذار للمتجاوزين في شارع 13 في منطقة بغداد الجديدة لرفع تجاوزاتهم عن الشارع المذكور خلال 72 ساعة فقط، وبخلافه ستقوم دائرة بلدية بغداد الجديدة بإزالتها ورفعها بالكامل .واشارت الى أن بلدية بغداد الجديدة تقوم في الفترة الاخيرة بحملات مكثفة لازالة التجاوزات خصوصا تلك سببت أضراراً وتشويها للمنظر العام والتي استغلت الارصفة والشوارع لإنشاء أسواق ومحال متجاوزة

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