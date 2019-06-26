JAC الصينية تغزو الأسواق بسيارة كروس مميزة

2019/06/26 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت شركة JAC الصينية مؤخرا نموذجها الجديد من سياراتها من الفئة الثالثة، التي اشتهرت بشكل واسع في السنوات الأخيرة.ومن أبرز ما يميز JAC S3 الجديدة هو التصميم الأنيق للهيكل، والذي تتجلى روح العصرية فيه من خلال الشكل الفريد للواجهة الأمامية والتي صنعت على شكل حرف X، وتزينت بمصابيح ضباب غريبة الشكل.أما من الداخل

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