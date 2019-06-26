العراق يعدم داعشيا شارك بإبادة الايزيديين

2019/06/26 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بالانتماء الى عصابات داعش الإرهابية والاشتراك بجرائم القتل والخطف بحق مواطنين من الطائفة الايزيدية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات نينوى نظرت قضية احد المدانين وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت بعد اعترافه باعدام وقتل مواطنين من الطائفة الايزيدية والاشتراك بخطف نساء من الطائفة نفسها".

وأوضح المركز أن "الإرهابي كان يرتدي الزي الافغاني ويحمل السلاح والعمل بما يسمى الشرطة الاسلامية التابعة للتنظيم الارهابي كما شارك بالمعارك ضد القوات الامنية في قضاء سنجار وخصوصا في مجمع العدنانية والقحطانية والجزيرة ودوميز وقرية كوجو".

وأشار المركز إلى أن "الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح امام المحكمة واخبار (والده) بانتماء (ابنه) لعصابات داعش الارهابية واقوال الشهود ووفقا لاحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".‏

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