جنايات نينوى: الإعدام لإرهابي شارك بإبادة ايزيديين في الموصل

2019/06/26 | 11:05

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بغداد اليوم_ بغداد

أصدرت محكمة جنايات نينوى، الاربعاء (26 حزيران 2019)، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بالانتماء الى داعش والاشتراك بجرائم القتل والخطف بحق مواطنين من الطائفة الايزيدية.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيأة الاولى لمحكمة جنايات نينوى نظرت قضية احد المدانين وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت بعد اعترافه بإعدام وقتل مواطنين من الطائفة الايزيدية والاشتراك بخطف نساء من الطائفة نفسها".

واضاف البيان، أن "الإرهابي كان يرتدي الزي الافغاني ويحمل السلاح والعمل بما يسمى الشرطة الاسلامية التابعة للتنظيم الارهابي كما شارك بالمعارك ضد القوات الامنية في قضاء سنجار وخصوصا في مجمع العدنانية والقحطانية والجزيرة ودوميز وقرية كوجو".

وأشار إلى أن "الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح امام المحكمة واخبار (والده) بانتماء (ابنه) لعصابات داعش الارهابية واقوال الشهود ووفقا لاحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".‏

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وذكرت الهيأة في جداول توضيحية أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعاً طفيفاً في بعض المناط

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وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الاتصالات، نعيم الربيعي، أنه "استناداً لتوجيهات ومتابعة الوزير، أعلنت وزارة

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وذكرت الأمانة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها أنذرت "المتجاوزين في شارع 13 في بغداد الجديدة لرفع تجاوزات

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