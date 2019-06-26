2019/06/26 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغماني عبر “تويتر” أنها “قضت 10 سنوات من عمرها منذ توفيت والدتها برفقة الأيتام” ونشرت صورا لها برفقة الأطفال الصغار الذين أوت إليهم.وكتبت “مستغماني”: “حين توفيت والدتي رحمها الله ليلة 27 من رمضان، قررت أن أواجه حزني بقضاء العيد مع 20 يتيما أتكفل بهم منذ 10 سنوات في المنيعة بولاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستغانمي تكشف حصولها على لجوء إنساني عند الأيتام منذ 10 سنوات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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