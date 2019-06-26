حاسوب مايكروسوفت المزدوج الشاشة قد يدعم تطبيقات الأندرويد، وفقا لتقرير جديد

2019/06/26 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشاع منذ فترة طويلة أن شركة مايكروسوفت تعمل على جهاز يضم شاشتين سيتم إطلاقه تحت العلامة التجارية Surface.



وقد إقترح تقرير حديث أن الشركة عرضت نموذجًا أوليًا لهذا الجهاز للموظفين.



والآن، نحن هنا مع تقرير جديد يشير إلى أن هذا الجهاز والذي لم يتم الكشف عن إسمه الرسمي حتى الآن سيضم شاشتين بأحجام 9 إنش مع أبعاد تبلغ 4:3، وأنه سيكون قادرًا على تشغيل تطبيقات الأندرويد.

يشير التقرير إلى أن هذا الجهاز والذي يحمل الإسم الرمزي Centaurus، سيكون قادرًا على تشغيل تطبيقات الأندرويد بحيث سيتم تزويده بنظام Windows Core OS الجديد.



وتجدر الإشارة إلى أن Windows Core OS هو في الأساس عبارة عن نسخة خفيفة من نظام Windows 10 سيتم إستخدامه في الأجهزة المزدوجة الشاشة وفي الحواسيب المحمولة من أجل منافسة حواسيب Chromebook.

سيكون من المدهش بالتأكيد أن تقرر مايكروسوفت إضافة الدعم لتطبيقات الأندرويد.



ومع ذلك، ستحتاج الشركة إلى إنشاء متجر تطبيقات خاص بها لتوزع فيه تطبيقات الأندرويد، وسيتعين عليها أيضًا إقناع المطورين بتعديل تطبيقاتهم حتى تعمل بدون خدمات Google Play Services.

تأتي هذه التنبؤات من مؤسسة IHS Markit المتخصصة في بحوث السوق والتي أشارت إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من سلسلة التوريد.



وعلاوة على ذلك، فقد أشار نفس التقرير إلى أن شركة مايكروسوفت تخطط على الأرجح لإطلاق هذا الجهاز المزدوج الشاشة في الربع الأول أو في النصف الأول من العام المقبل.

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