2019/06/26 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزراعة: العراق لن يستورد الطحين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أكدت وزارة الزراعة، الأربعاء، أن العراق لن يستورد الطيحن مستقبلا، مبينة أن الطحين الموجود في الاسواق م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزراعة: العراق لن يستورد الطحين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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