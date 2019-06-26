الزراعة: العراق لن يستورد الطحين

2019/06/26 | 11:08

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بغداد :سومر نيوز

أكدت وزارة الزراعة، الأربعاء، أن العراق لن يستورد الطيحن مستقبلا، مبينة أن الطحين الموجود في الاسواق م...

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