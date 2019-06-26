العراق يبحث تسهيل منح سمات الدخول لمواطنيه في بريطانيا

2019/06/26 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاربعاء، مع وزير الدولة البريطانيّ لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون تسهيل منح سمات الدخول للعراقيِّين في بريطانيا.

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