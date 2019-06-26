“بالفديو”.. واشنطن: اجلاء قواتنا من قاعدة بلد الجوية بالعراق “غير صحيح”

2019/06/26 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق نشر حساب السفارة الأمريكية في السعودية على تويتر فيديو يتضمن معلومات عن قاعدة بلد الجوية بالعراق، من بينها تفنيد المعلومات حول انسحاب الاميركان من القاعدة.

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