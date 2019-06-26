برهم صالح : لا نرغب بأن يكون العراق مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة بنا

2019/06/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، إن العراق لا ترغب بأن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة به بما فيها إيران، لافتا إلى الحرب يسهل البدء فيها ولكن من الصعب جدا انهائها.وقال صالح في مقابلة مع السي ان ان ردا على سؤال حول تصريحات ترامب الأخيرة بانه يرغب بإبقاء قاعدة أمريكية […]

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