2019/06/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء عن بذل جهود كبيرة أفضت إلى إنهاء قضية تشابه الأسماء.وقال بيان لشرطة كربلا تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قسم تحقيق الأدلة الجنائية في قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت يواصل جهوده المستمرة لتنفيذ الواجبات الموكلة اليه بغية كشف الحوادث بسرعة قياسية”.وأضاف البيان ان “قسم الادلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء تعلن انتهاء ملف تشابه الأسماء وكالة خطوة برس.

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