2019/06/26 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / خطوة برس أظهرت وثيقة تحصلت عليها “خطوة برس” اليوم الاربعاء، شكاوى تقدم بها زائرون عراقيون لقائم مقام قضاء بدرة بشأن تعامل الجانب الإيراني معهم.وجاء في الوثيقة التي تقدم بها قائم مقام بدرة الى محافظ واسط ورود شكاوى من الزائرين العراقيين المسافرين عن طريق منفذ زرباطية الحدودي إلى إيران لزيارة المراقد المقدسة.وجاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة: زائرون عراقيون يشكون تعامل الجانب الإيراني في مهران وكالة خطوة برس.

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