شاب بصراوي يفقد حياته بسبب “الكلاب السائبة”

2019/06/26 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس الزبير غرب البصرة عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بعد تعرضه لعضة أحد الكلاب السائبة وسط القضاء.وقال رئيس اللجنة مصطفى التميمي في تصريح صحفي له ، إن “ا لشاب تعرض الى عضة كلب وادخل فوزاً إلى طوارئء مستشفى الزبير وتم وإعطاءه مصل ولعدة جرعات”، مشيرا الى …

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