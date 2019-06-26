2019/06/26 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، عن تطبيق المادة “101”، من لائحة شؤون العاملين بخصوص المذيعات واتباع معايير محددة من استمرارهم على الشاشة.ووفقا للمادة سيتم تدريب المذيعين وفق جدول زمنى وضع بداية من الأول يوليو القادم.ومن المقرر، أن يتم تطبيق جميع المعايير الخاصة باستمرار أي مذيع أو مذيعة على الشاشة وفقا للمادة المذكورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المادة 101 تهدد مذيعات تلفزيون مصر الرسمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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