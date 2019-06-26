2019/06/26 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تيار الحكمة المعارض علي البديري، مدراء مكاتب الوزارات ليسوا اصحاب اختصاص، وهم من يتحكمون بالوزير.وقال البديري في حديث متلفز لـ”قناة الرشيد” واطلع “المركز الخبري الوطني NNC” عليه ان “مدراء مكاتب الوزارات ليسوا اصحاب اختصاص ويتحكمون بالوزير”.وبين “نحن ماضون بعملية استجواب بعض الوزراء في البرلمان”، لافتا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البديري: مدراء مكاتب الوزارات ليسوا اصحاب اختصاص ويتحكمون بالوزير المركز الخبري الوطني.

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