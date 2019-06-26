2019/06/26 | 11:13

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إستشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن المصري بهجمات إرهابية

في تصعيد أمني جديد ..



إستشهد وأصيب عدد من رجال الأمن المصريين

بأعتداء إرهابي من قبل مجموعة إجرامية على نقاط عسكرية في مدينة

العريش شمال سيناء .

مصدر أمني أوضح لمراسل آفاق في مصر أن ثلاثة عشر منتسباً في أجهزة

الامن المصرية إستشهدوا في سلسلة هجمات متزامنة على عدة كمائن

بمدينة العريش شمال سيناء بواسطة مجاميع إرهابية بينهم إنتحاريون،

وأشار إلى أن قوات الأمن المصرية قتلت خمسة إرهابيين واستهدفت سيارة

لهم مما تسبب في إحراقها بمن فيها.

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