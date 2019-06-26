2019/06/26 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتيبة القيثارة الخضراء جاهزة لمواجهة السماوة في ممتاز الكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 11:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتيبة القيثارة الخضراء جاهزة لمواجهة السماوة في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتيبة القيثارة الخضراء جاهزة لمواجهة السماوة في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).