2019/06/26 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامعة الانبار تصدر قرارات بحق مسؤولين على خلفية الاعتداء على احد طلبتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 11:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة الانبار تصدر قرارات بحق مسؤولين على خلفية الاعتداء على احد طلبتها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة الانبار تصدر قرارات بحق مسؤولين على خلفية الاعتداء على احد طلبتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).