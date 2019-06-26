بالوثيقة.. الخارجية تحدد شروط ترشيح السفراء

2019/06/26 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة الخارجية، الاربعاء، شروط ترشيح الشخصيات للتعيين بمنصب سفير في الوزارة.

وحصلت {الفرات نيوز} على نسخة من كتاب صادر عن الوزارة تضمن الشروط التي وضعت لترشيح الشخصيات لمنصب السفير، وذلك في اطار اعداد قائمة من 70 مرشحاً للدرجة المذكورة.انتهى

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