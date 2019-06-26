ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 19/41

2019/06/26 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي «اللهُ نورُ السَّماواتِ وَالأَرضِ، مَثَلُ نورِهِ كَمِشكاةٍ فيها مِصباحٌ، المِصباحُ في زُجاجَةٍ، الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوكَبٌ دُرّيٌّ يّوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبارَكَةٍ زَيتونِةٍ لّا شَرقيةٍ وَّلا غَربيةٍ، يَّكادُ زَيتُها يُضيءُ وَلَو لَم تَمسَسهُ نارٌ، نّورٌ على نورٍ، يَّهدي اللهُ لِنورِهِ مَن يَّشاءُ، وَيَضرِبُ اللهُ الأَمثالَ لِلنّاسِ، وَاللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ، في بُيوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرف......

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