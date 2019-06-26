صالح: العراق يدعم إقامة دولة فلسطينية وسياسة النأي بالنفس غير عملية

2019/06/26 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ترجمة..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، أن العراق يدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة فلسطينية، وفيما اعتبر أن سياسة النأي بالنفس أمر “غير عملي”، فيما اشار إلى ان الحشد الشعبي يخضع لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة.وقال صالح في مقابلة مع قناة “CNN” الأميركية وترجمتها /المعلومة/، إن “الحكومة العراقية تدعم موقف الشعب الفلسطيني في […]

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