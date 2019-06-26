2019/06/26 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو لجنة الطاقة النيابية علي جبير، اليوم الأربعاء، أن اللجنة لا تصغي للضجيج الإعلامي الذي يتحدث عن الفساد بوزارتي النفط والكهرباء، فيما بين أن لم تكن هناك أدلة واضحة فلا فائدة من ذالك الضجيج.وقال جبير في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “اللجنة بصدد استضافة وزيري النفط والكهرباء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية: لا نصغي للضجيج الاعلامي عن الفساد بوزارتي النفط والكهرباء المركز الخبري الوطني.

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