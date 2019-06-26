2019/06/26 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تدرس إمكانية تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الخبراء الروس العاملين في محطة بوشهر الكهرذرية الإيرانية، وذلك على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف : “هذه المسألة يجري النظر فيها، وهي بلا شك في دائرة اهتمام المعنيين”، لكنه امتنع عن كشف تفاصيل الإجراءات التي يتم اتخاذها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موسكو تدرس تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس في محطة بوشهر النووية الإيرانية النعيم نيوز.

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