“بالصور”.. اخماد حريق في “فرن للصمون” داخل سجن ببغداد

2019/06/26 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، من اخماد حريق نشب داخل فرن صمون تابع الى تسفيرات الرصافة في بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان تلقته “يس عراق”، ان “فرق الاطفاء في مديرية الدفاع المدني تمكنت وخلال وقت قياسي من السيطرة على حادث حريق نشب داخل فرن صمون تابع الى تسفيرات […]

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