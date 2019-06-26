وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للعمل في العراق

2019/06/26 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه برس

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاربعاء، مع وزير الدولة البريطانيّ لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون تسهيل منح سمات الدخول للعراقيِّين في بريطانيا، فيما دعا الشركات البريطانية الى العمل داخل العراق والاسهام في اعادة اعمار البنى التحتية..

وقال الحكيم في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس انه “التقى بوزير الدولة البريطانيّ لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون خلال زيارته الى لندن”، مبينا ان”الجانبين بحثا العلاقات الثنائيّة بين البلدين”.

واكد الحكيم بحسب البيان ان “العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات خدمة لمصالح البلدين”، مُبيِّناً أنَّ “ العراق بيئة خصبة للاستثمار؛ لما يتمتـَّع به من ثروات كثيرة، واستقرار أمنيّ، داعياً إلى ضرورة مُشارَكة الشركات البريطانيَّة في إعادة إعمار البُنى التحتيّة، والإفادة من خبراتها في تطوير البلاد”.

واشار البيان الى انه “جرى في اللقاء بحث سُبُل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، وتسهيل منح سمات الدخول للعراقيِّين الراغبين في زيارة بريطانيا، وقدَّم الوزير شكره وتقديره لمواقف بريطانيا الداعمة للعراق، مُشيراً إلى ضرورة استمرار دعم الدول الصديقة”.

KKK

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