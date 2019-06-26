محافظ كركوك يتهم قيادات في البيشمركة بتهديم 135 قرية في المحافظة

2019/06/26 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الاتجاه برس

اتهم محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، اليوم الأربعاء، قيادات في البيشمركة بتهديم 135 قرية في المحافظة، مبينا ان المادة 140 لن تحل مشاكل كركوك.

وقال الجبوري في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن “لدينا في محافظة كركوك واحدة من اخطر وأشد التحديات التي تواجه عملنا، نأمل تسليط الضوء عليها، وهي قضية قيام بعض من عناصر وقيادات البيشمركة اثناء الحرب على داعش الإرهابي وخاصة بالشريط الفاصل بمناطق التماس عام 2015، حينما حررت البيشمركة وتقدمت بمسافة 10 كم قامت بتهديم 135 قرية وناحية الملتقى بشكل كامل”.

وأضاف أن “الأمر جعلنا نعجز عن اعادة بناء المساكن، فضلا عن صعوبة توفر السيولة والتخصيصات الاتحادية من اجل اعادة اكثر من 70 الف نسمة”، مبينا ان “هذا خطأ كبير يجب التركيز عليه بتعويض هؤلاء الضحايا ومحاسبة المقصرين”.

واشار الى ان “المادة 140 هي مادة دستورية لكنها محكومة بتوقيتات زمنية، ولم تستطع حل مشكلة كركوك”، مبينا ان “توافق مكونات المحافظة مهم من أجل صياغة اتفاق دائم ومستقبلي”.

ولفت الى ان “هناك لجنة برلمانية من ممثلي مكونات كركوك وبرعاية الامم المتحدة هي من تصنع التفاهمات والتوافق بين الجميع”.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على آلية تضم ثلاث مراحل أولها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق “المتنازع عليها” في عهد النظام السابق وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007.

KKK

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