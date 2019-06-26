بحضور وزير التخطيط العراقي.. الاردن تعلن عن تسهيلات بمنح الفيزا لدخول العراقيين

2019/06/26 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة لن ترضى إلا أن تكون العلاقة الأردنية العراقية في أعلى مستوياتها.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر والملتقى الدولي الثاني للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية، الذي تعقده نقابة المقاولين الأردنيين بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقيين تحت شعار “الاردن والعراق شراكة وبناء” بحضور وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يرأسه وزير التخطيط نوري الدليمي.

واضاف الرزاز خلال حفل الافتتاح “اننا سعداء بان نرى العراق يستعيد عافيته والقه، وسنقف إلى جانبه، وسنعمل سويا لتذليل العقبات والصعوبات والتحديات التي تعترض العمل المشترك وتطوير العلاقات الضاربة بالتاريخ بين الأردن والعراق”.

ولفت الرزاز إلى أن الأردن والعراق تجاوزا العديد من العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز العلاقات بين البلدين مشيرا الى وجود بعض التحديات وانه تم تشكيل فريق لمتابعتها اولا بأول.

وقال “تأتينا تقارير يومية وخاصة ما يتعلق بالحصول على فيز من السفارة الأردنية في العراق، لافتا الى ان الاردن اتخذ عدة اجراءات لتسهيل عملية الحصول على التأشيرات وذلك من خلال التقدم بطلبات لموقع وزارة الداخلية إلكترونيا وعن طريق مكاتب الطيران والنقل.

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