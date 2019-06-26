بالطبر.. إبن ينهي حياة والده وزوجة أبيه في الانبار

2019/06/26 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، عن وقوع جريمة قتل بشعة في المحافظة قام بإرتكابها الابن مستخدماً الطبر لقتل والده وزوجته.وذكر بيان صادر عن المديرية اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "المديرية قامت بعد أجراء كشف تم القاء القبض على المدعو عماد حميد عبود هاشم بتاريخ 1/6/2019 حيث حصل حادث قتل في مدينة الصقلاوية (منطقة الزغاريت)، الذي قام بجريمة القتل لكل من والده وزوجة والده المجني عليها (سهام علي حسين) بواسطة طبر".

وأضافالبيان، ان بعد التحقيقات والادلة الجنائية إعترف المتهم بالجريمة للمجني عليهما اعلاه وسرقة مبالغ مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي ومصوغات ذهبية عائدة الى زوجة ابيه حيث تم الاعتقال بدلالة المتهم (عماد حميد عبود شهاب ) الى مكان المصوغات الذهبية وضبطها بمحضر ضبط اصولي".

ولفت الى ان "كشف الدلالة تم من قبل قاضي اجرام الانبار سعد داوود وبحضور قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، وتمت مصادقت اقواله ابتدائياً وقضائياً واجري له كشف الدلالة بمكان الحادث".انتهى/س

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