بالطبر.. إبن ينهي حياة والده وزوجة أبيه في الانبار

وأضافالبيان، ان بعد التحقيقات والادلة الجنائية إعترف المتهم بالجريمة للمجني عليهما اعلاه وسرقة مبالغ مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي ومصوغات ذهبية عائدة الى زوجة ابيه حيث تم الاعتقال بدلالة المتهم (عماد حميد عبود شهاب ) الى مكان المصوغات الذهبية وضبطها بمحضر ضبط اصولي".
ولفت الى ان "كشف الدلالة تم من قبل قاضي اجرام الانبار سعد داوود وبحضور قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، وتمت مصادقت اقواله ابتدائياً وقضائياً واجري له كشف الدلالة بمكان الحادث".انتهى/س
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