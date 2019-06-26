الحشد يخمد حريقا اندلع في ارض زراعية في نينوى

2019/06/26 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر اعلام الحشد في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، تمكنت مساء امس الثلاثاء، من اخماد حرائق كبيرة نشبت في محاصيل زراعية غرب نينوى، فيما نجحت باجلاء بعض العوائل حفاظا على أرواحهم".واضاف، ان" الحرائق اندلعت في المحاصيل الزراعية والقرى الواقعة بين قضاء سنجار وقضاء البعاج غربي محافظة نينوى".واشار الى ان" قوات اللواء استنفرت كافة مقاتليها وآلياتها من اجل اخماد الحرائق وإجلاء العوائل حفاظاً على ارواحهم من السنة النار".انتهى ..م.م

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