الصحة النيابية: دعم الحكومة لبرامج مكافحة المخدرات مازال ضعيفا

2019/06/26 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، أن دعم الحكومة لبرامج مكافحة المخدرات مازال ضعيفا خاصة في مجال التوعية وبناء مصحات خاصة تعنى بالمدمنين, مطابة الوزارات المعنية بايجاد برامج جادة لمكافحة هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع العراقي.وقالت عضو اللجنة النائب منال وهاب في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “يتوجب على الحكومة والوزارات المعنية ايلاء اهمية لليوم […]

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