2019/06/26 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادسية / خطوة برس أعلنت شرطة محافظة القادسية، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة الأسلحة بعد مرورهم بنقطة تفتيش.وقال بيان للشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مركز شرطة الشنافية تمكنت من إلقاء القبض على ٣ أشخاص بعد أن وجد بحوزتهم أسلحة مختلفة لحظة تفتيشهم من قبل عناصر المفرزة”.وأضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الديوانية تقبض على ثلاثة بتهمة حيازة الأسلحة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تقبض على ثلاثة بتهمة حيازة الأسلحة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تقبض على ثلاثة بتهمة حيازة الأسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).