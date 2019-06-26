2019/06/26 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / خطوة برس أقدم لصان على اقتحام أحد الدور السكنية في قضاء الصويرة وسرقا أموالا ومخشلات ذهبية، بحسب ما أفاد بيان شرطة واسط اليوم الأربعاء.وذكر البيان الذي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الشرطة ألقت القبض على سارقين قاما بسرقة مخشلات ذهبية ومبالغ مالية ومسدس من احد الدور السكنية في قضاء الصويرة”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لصان يقتحمان دارا في واسط ليسرقا أموالا ومخشلات ذهبية وكالة خطوة برس.

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