الصيادي: هذه الاسباب قد تدفعنا لإقالة حكومة عبد المهدي

2019/06/26 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، الأربعاء، إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الأشهر القادمة لعدم قدرتها على إدارة الدولة وتطبيق البرنامج الحكومي.وقال الصيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أثبتت فشلها وهي عاجزة على إدارة ملف تقديم الخدمات للمواطنين باستثناء بعض الوزارات”.وأضاف ان “هناك تحرك […]

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