2019/06/26 | 11:23

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الأخبار المحلية

الأربعاء 26 يونيو 2019 | 11:15 صباحاً | عدد القراءات : 11

بالوثيقة..



وزارة الخارجية تحدد شروط ترشيح السفراء

بغداد/...حددت وزارة الخارجية، الاربعاء، شروط ترشيح الشخصيات للتعيين بمنصب سفير في الوزارة.

وبحسب كتاب صادر عن الوزارة حصلت عليه "عين العراق نيوز" تضمن الشروط التي وضعت لترشيح الشخصيات لمنصب السفير، وذلك في اطار اعداد قائمة من 70 مرشحاً للدرجة المذكورة.انتهى1

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