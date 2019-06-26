القبض على اربعة دواعش بينهم عراقيان في نيكاراغوا

2019/06/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نيكاراغوا، اليوم الاربعاء، أن قواتها المسلحة ألقت القبض (أمس) على أربعة رجال يشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” تسللوا إلى البلاد من كوستاريكا، بعد تقارير عن اقتراب التنظيم من حدود الولايات المتحدة.وأعلنت الشرطة في نيكاراغوا، أن اثنين من الأربعة بينهم عراقيان وأوضحت أن من المنتظر ترحيل الأربعة إلى كوستاريكا التي وصلوا منها.وكشفت الشرطة عن...

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