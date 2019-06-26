تغريم شركة نفطية عالمية امريكية دفعت رشاوى لسبعة مسؤولين بالعراق

2019/06/26 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شركة الخدمات النفطية “تكنيب اف ام سي” وافقت على دفع مبلغ إجمالي قدره 296 مليون دولار كتسوية في قضية تتضمّن اتهامات للشركة بدفع رشى في العراق والبرازيل.وأقر مستشار سابق في الشركة بالذنب بتهمة التآمر لانتهاك القانون الأميركي لمكافحة ممارسات الفساد الاجنبية.وقال المدعي العام الفدرالي في المنطقة الشرقية في...

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