دخل ميسي المالي يثير حفيظة النساء

2019/06/26 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال موقع "غول" الرياضي العالمي إنه جرى تسليط الضوء على الأرباح السنوية للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإبراز الفجوة في الأجور بين الجنسين.

ونشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التابعة للأمم المتحدة، الأرباح السنوية لنجم برشلونة كمثال في حملتها للحد من الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء في الرياضة.

وقالت المنظمة الدولية على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن دخل ميسي يبلغ 84 مليون دولار سنويا، وهو ما يقرب من ضعف الأجور السنوية مجتمعة (42.6 مليون دولار) لـ1693 لاعبة كرة قدم يمارسن الرياضة في أفضل 7 دوريات في العالم.

وذكر منشور الأمم المتحدة "راتب أحد اللاعبين الذكور (ليونيل ميسي) ضعف رواتب جميع اللاعبات في أكبر سبع دوريات للسيدات".

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