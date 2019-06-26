2019/06/26 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الخارجية، الاربعاء، شروط ترشيح الشخصيات للتعيين بمنصب سفير في الوزارة.وقد حصل “ النعيم نيوز ”، على نسخة من كتاب صادر عن الوزارة تضمن الشروط التي وضعت لترشيح الشخصيات لمنصب السفير، وذلك في اطار اعداد قائمة من 70 مرشحاً للدرجة المذكورة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..الخارجية تحدد شروط ترشيح السفراء النعيم نيوز.

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