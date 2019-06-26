2019/06/26 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادسية / خطوة برس أعلنت شرطة القادسية اليوم الأربعاء القبض على ثمانية مطلوبين بتهم مختلفة في المحافظة.وقال بيان للشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات ومفارز مركز شرطة الحسين والجمهوري التابعين إلى قسم شرطة البلدة نفذت بإمرة مدير شرطة البلدة حملة واسعة للبحث عن المطلوبين وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض تضمنت تفتيش العجلات والأشخاص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثمانية مطلوبين بقضايا مختلفة في الديوانية وكالة خطوة برس.

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