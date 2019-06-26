خلال اسبوع.. الحشد يخمد حريقا ثانيا اندلاع في اراض زراعة بنينوى

2019/06/26 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

تمكنت قوات الحشد الشعبي، من اخماد حريق اندلع في اراضٍ زراعية، واجلاء عوائل تسكن بالقرب من مكان الحادث في نينوى.

وذكر اعلام الحشد

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