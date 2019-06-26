الحشد ينفذ عملية تطهير على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

2019/06/26 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات الجزيرة والحشد الشعبي، عملية تطهير على الشريط الحدودي بين العراق وسورية.

وقال مصدر امني في تصريح لـ"العهد نيوز"، ان "قوة مشتركة من الجيش

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