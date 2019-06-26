اخماد حرائق في بساتين وحقول للحنطة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية

2019/06/26 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني العديد من الحرائق في بساتين وحقول للحنطة في نينوى وواسط وديالى والبصرة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.وذكر بيان لمديرية الدفاع العامة ” ان فرق الدفاع المدني في نينوى اخمدت حريقين نشبا باعشاب وبقايا افراز الحنطة في قريتي الزركة وابو شويحة التابعتين لناحية المحلبية ، كما اخمادت حريق اخر لافراز الحنطة […]

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