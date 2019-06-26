القبض على قاتل ابيه وزوجة ابيه بطبر

2019/06/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار، الأربعاء، انجاز إجراءات كشف دلالة جريمة ارتكبها شخص بحق والده وزوجة والده بهدف السرقة، وقعت مطلع الشهر الجاري في الصقلاوية.وذكرت الشرطة في بيان لها اليوم (26 حزيران 2019)، إن انه “تم القاء القبض على المتهم (ع.ح.ع.ش.) بتاريخ 1/6/2019 حيث حصل حادث قتل في مدينة الصقلاوية (منطقة...

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